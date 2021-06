Hindistan Çinlə sərhəd bölgələrə azı 50 min hərbçi göndərib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “Bloomberg” məlumat yayıb. Bildirilir ki, hərbçilərlə yanaşı sərhəd bölgələrə əlavə qırıcılar və ağır silahlar yerləşdirilib. Məlumata görə, hazırda Çin sərhədində 450 mindən çox hərbçi var. Hindistan iddialara hələlik münasibət bildirməyib.

