“Böyük Turan” planı masada: Türkiyə Rusiyaya TƏZYİQ göstərir

Rusiyada kifayət qədər nüfuzlu "Topwar" xəbər portalı, yeni bir analiz yayıb. Bu analiz Cənubi Qafqaz və Mərkəzi Asiyada Türkiyə Rusiya rəqabətindən bəhs edir. Sözügedən xəbər portalı, Türkiyəni Rusiya üçün ciddi təhdid hesab edir.

Bu analizi şərh edən politoloq Samir Hümbətov Metbuat.az-a bildirdi ki, "Topwar" xəbər portalının verdiyi analizdən belə qənaətə gəlmək olar ki, Rusiya üçün Böyük Turan qorxulu yuxu olub. Siyasi şərhçi qeyd etdi ki, Türkiyə Rusiyanı həm Cənubi Qafqazda, həm də Mərkəzi Asiyada sıxışdırma siyasətini izləyir.

"Türkiyə və Azərbaycan arasında 15 iyun "Şuşa bəyannaməsi"nin imzalaması, Türkiyənin Əfqanstanda Kabil hava limanının nəzarətini üzərinə götürməsi onu göstərir ki, Türkiyə artıq sözügedən regionda bir neçə məsələni üzərinə götürür. Birincisi, Türkiyə həm özünün, həm də NATO-nun missiyasını icra etməlidir. İkincisi, Türkiyə qərb üçün enerji təhlükəsizliyini təmin edən əsas dövlət olur, üçüncüsü, Türkiyə sözügedən regionda həm təminatçı, həm də kurator ölkəyə çevrilib.Məsələnin dördüncü tərəfi odur ki,Türkiyə Böyük Turan üçün əsas mexanizmi formalaşdırmağa başlayıb. Görünən odur ki, Rusiyanın ciddi cəhdlə Türkiyənin qarşısını almağa çalışmasının arxasında da bu qorxu dayanır".

Gülbəniz Hüseynli / Metbuat.az

