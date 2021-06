Suriyada ABŞ-ın nəzarətindəki Ömər neft məntəqəsi və onun yaxınlığındakı hərbi baza hücuma məruz qalıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, əraziyə çox sayda raket atılıb. Bildirilir ki, hücum İranın dəstəklədiyi qruplaşmaların və Suriya ordusunun nəzarətindəki Deyr əz Zövr bölgəsindən atılıb. Fəsadlar barədə məlumat yoxdur.

Qeyd edək ki, iki gün əvvəl ABŞ ordusu Suriya və İraqda İranın dəstəklədiyi qruplaşmaların mövqelərini bombalayıb.

