Pakistan və İsrail gizli görüşlər keçirir? - İDDİA

“Pakistanın Baş naziri İmran Xanın keçmiş müşaviri Seyid Zülfüqar Buxarinin İsrail hökuməti ilə gizli görüşlər keçirməsi barədə iddialar həqiqəti əks etdirmir”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Pakistanın Xarici İşlər Nazirliyindən açıqlama verilib. Bildirilib ki, Buxari diplomatik əlaqələr üçün ümumiyyətlə İsrailə səfər etməyib.

Açıqlamada Pakistanın İsraillə bağlı siyasətində dəyişiklik olmadığı, İslamabadın 1967-ci il sərhədləri çərçivəsində paytaxtı Qüds olan Fələstin dövlətini dəstəklədiyi vurğulanıb.Bildirilib ki, münaqişə iki dövlət prinsipi çərçivəsində həll olunmalıdır

