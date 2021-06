Sürücüdən nümunəvi addım: İmtahana gecikən abituriyentlərə görə görün nə etdi - VİDEO

Türkiyənin Sakarya vilayətində maraqlı hadisə baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, 3 abituriyent yolu səhv seçdikləri üçün dövlət imtahanına gecikmək təhlükəsi ilə üzləşiblər. Gənclərin imthanına cəmi yarımsaat vaxt qalıb. Onlar avtobus sürücüsündən kömək istəmək məcburiyyətindən qalıblar. Sürücü gənclərin imtahana gecikdiyini görərək, onları imtahan binasına aparmaq qərarına gəlib. Sərnişinlərin də razılığını alan sürücü, xəttən çıxaraq, avtobusu düz imtahan binasının olduğu məntəqəyə sürüb.

Nəticədə abituriyentlər son anda imtahana çata biliblər.

