Bayden Rusiyaya ŞANS VERDİ: "Əməkdaşlığa hazırıq"

ABŞ prezidenti Co Bayden deyib ki, Rusiya və ABŞ-ın nüvə silahının yayılmaması və iqlim dəyişikliyi kimi sahələrdə əməkdaşlıq etmək şansı var.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə TASS informasiya agentliyi məlumat verib. Bayden bildirib ki, Rusiya ilə ortaq maraqlarının olduğu sahələrdə nüvə silahının yayılmaması və iqlim dəyişikliyi mövzusunda əməkdaşlıq edə biləcəklərini Prezident Vladimir Putinə açıqca söyləyib.

Rusiya ilə ABŞ arasındakı fərqlərdən danışan C. Bayden mümkün kiber hücumlar və ya ABŞ iqtisadiyyatına müdaxilə olacağı halda ölkəsinin buna cavab verəcəyini qeyd edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.