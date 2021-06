Əfqanıstanda Taliban silahlıları daha 3 rayonu ələ keçirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Qəznə vilayətində yerləşən 3 rayona silahlılar eyni anda hücum ediblər. Təhlükəsizlik əməkdaşları geri çəkilmək məcburiyyətində qalıblar.

Qeyd edək ki, son günlər Taliban silahlılarının hücumlarının sayı artıb.

