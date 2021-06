Harvard üniversitetinin professoru türkiyəli Gökhan Hotamışlığil koronavirusun yeni növləri barədə xəbərdarlıq edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, onun sözlərinə görə, Sinovac peyvəndinin mutasiyaya uğrayan koronavirusa qarşı təsiri azdır.

O bildirib ki, bu səbəb görə sinovac peyvəndinin iki dozasını qəbul edən şəxslər 3-cü doza peyvəndi də qəbul etməlidirlər.

