İqtisadiyyat Nazirliyi yanında "Azərlotereya" ASC-nin ötən gün keçirdiyi "5/36" lotereyasının 3 267-ci tirajında 53 979 manata yüksəlmiş "Cek Pot" udulub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə şirkətin açıqlamasında bildirilir.

Məlumatda həmçinin deyilir ki, "Cek Pot"u 050309 nömrəli biletin sahibi qazanıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.