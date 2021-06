Şəkidə yaşlı qadın intihar edib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, rayonun Baş Küngüt kənd sakini 1928-ci il təvəllüdlü Sovqat Yusifova yaşadığı evdə özünü asaraq canına qəsd edib.

Qeyd edək ki, o, intihar etdiyi evdə yaşayırmış.

