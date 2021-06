“Neftçi” “Spartak”a qarşı

Ölkə xaricində təlim-məşq toplanışında olan “Neftçi” bu gün sonuncu yoxlama oyununu keçirəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, Bakı təmsilçisi Rusiya “Spartak” (Moskva) ilə üz-üzə gələcək. Avstriyanın Fillax şəhərindəki “Sportzentrum Landskron”da keçiriləcək görüş Bakı vaxtı ilə saat 19:30-da başlayacaq. Qarşılaşma "Neftçi TV" və Rusiyanın "Matç TV" kanalları vasitəsi ilə canlı yayımlanacaq.

Qeyd edək ki, Sloveniyanın Kranyska Qora bölgəsində məskunlaşan "Neftçi" iyunun 21-də “Olimpiya” (Sloveniya) ilə 1:1 hesablı heç-heçə edib, iyulun 24-də isə “Domjale”yə (Sloveniya) 1:2 hesabı ilə uduzub.



29 iyun

19:30. “Neftçi” – “Spartak” (Rusiya)

Avstriya, “Sportzentrum Landskron” stadionu

