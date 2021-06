ABŞ prezidenti Co Bayden hakimiyyətdə olduğu müddətdə İranın nüvə silahına sahib olmayacağına dair İsrailə zəmanət verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə ABŞ mediası məlumat yayıb. Bildirilir ki, Bayden İsraildən olan həmkarı Reuven Rivlinlə “Ağ ev”də görüşü zamanı Təl-Əvivə sarsılmaz dəstəyini ifadə edib.

Bayden İsrailin yeni Baş naziri Naftali Bennet ilə də tezliklə görüşmək istədiyini dilə gətirib.

