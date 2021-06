Rusiyanın Xarici İşlər naziri Sergey Lavrov sabah Türkiyəyə səfər edəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyənin Xarici İşlər Nazirliyi məlumat yayıb. Antalyada keçiriləcək görüşlərdə ikili münasibətlərlə yanaşı regional məsələlər də müzakirə olunacaq.

