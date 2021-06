ARB TV-nin “Hüseynova bacıları” verilişinin növbəti qonağı şairə Nazilə Səfərli olub.



Metbuat.az xəbər verir ki, Nazilə Səfərlidən hamilə olması ilə bağlı çıxan xəbərlər aydınlıq gətirib:

“Evimizdə uşaq dünyaya gələcək. Amma o mən deyiləm. Uşaq ya da uşaqlar. Evimizə bir xeyli uşaq gələcək. Söz vermişəm, çox danışa bilmirəm”.

