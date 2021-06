ABŞ-da yaşayan evli cütlüyün bank hesabına səhvən 50 milyard dollar pul köçürülüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisədən xəbər tutan cütlük bankla əlaqə yaradıb. 4 günlük araşdırmalardan sonra bank 50 milyard dolları geri çəkib. Texniki səhvin səbəbi barədə açıqlama verilməyib.

