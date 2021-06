Bakıda piyadanın səhvi ucbatından QƏZA baş verdi - ANBAAN VİDEO

Bakıda baş verən ağır yol nəqliyyat hadisəsinin görüntüləri yayılıb.

Metbuat.az “oxu.az”a istinadən xəbər verir ki, bu barədə video sosial şəbəkədə paylaşılıb.

Belə ki, görüntülərdə “Hyundai” markalı avtomobilin sürücüsü yolun ortasından keçən piyadanı vurmamaq üçün sərt manevr edir.

İdarəetməni itirən sürücü nəqliyyat vasitəsini yolun kənarındakı dayanacağın yaxınlığında park vəziyyətdə olan avtomobillərə çırpılıb.

Hadisə nəticəsində avtomobillərə ciddi ziyan dəyib.

Həmin görüntüləri təqdim edirik:

