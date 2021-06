Cənubi Afrikada yerləşən Esvatini ölkəsinin kralı 3-cü Msvati yoxa çıxıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, kralın rejimə qarşı baş qaldıran etiraz aksiyalarına görə ölkədən qaçdığı bildirilir. Kralın hansı ölkəyə qaçdığı məlum deyil.

Qeyd edək ki, bir neçə gündür Esvatinidə toqquşmalar baş verir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.