Hindistan polisi qadınları şeytan çıxarma ayinlərinə cəlb edən 30 nəfər saxlanılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, şübhəlilər qadınların şeytanını çıxarmaq iddiasıyla onlara təcavüz edib. Qadınların əlləri bağlanılıb, onlar döyülüb. Ayinlər çayın kənarında keçirilib. Əraziyə gələn polisin xəbərdarlığına baxmayaraq şübhəlilərin ayini davam etdirib.

Polis onları həbs etmək məcburiyyətində qalıb.

