Türkiyə televiziyasının tanınmış siması CNN Türk telekanalının jurnalisti Fulya Öztürk işindən ayrılıb.

Metbuat.az “cumhuriyet” qəzetinə istinadən xəbər verir ki, Fulya “FOX TV”dən gələn təklifə müsbət yanaşıb. Məlumata görə, təklif iddialı olduğuna görə Fulya qəbul edib. O, “FOX TV”də həftə içi 5 gün efirdə olacaq.

Qeyd edək ki, Fulya Öztürk vətən müharibəsi zamanı hazırladığı sujetlərlə azərbaycanlı izləyicilərin də sevgisini qazanıb.

