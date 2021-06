“Çin mənşəli peyvəndlər o cümlədən Sinovac koronavirusun mutasiyaya uğradığı Delta növünə qarşı da təsirlidir”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Çindən olan elm adamı Zhonq Nanşan açıqlama verib. O bildirib ki, mütəxəssislərin araşdırması Sinovac peyvəndinin koronavirusun Delta növünə qarşı təsirli olduğunu ortaya qoyub.

Qeyd edək ki, Böyük Britaniya mətbuatı Sinovac peyvəndinin Delta növünə qarşı təsirli olmadığı irəli sürüb.

