Tanınmış azərbaycanlı iş adamı Mübariz Mənsimov İstanbuldan çıxmama şərtiylə ev həbsindən azad olunub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Mənsimovun köməkçisi Fidan Quliyeva öz feysbuk hesabında məlumat verib.

Xatırladaq ki, FETÖ terror təşkilatına üzv olmaqda ittiham edilən M. Mənsimovun bu ilin martında məhkəməsi keçirilmiş, o, 5 il müddətinə şərti cəza alaraq məhkəmə nəzarəti altında şərti azadlığa buraxılmışdı.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.