Xəbər verdiyimiz kimi, Silahlı Qüvvələrin polkovniki Tehran Mənsimov Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Təhlükəsizlik Xidmətinin Xüsusi Təyinatlı Dəstələrin rəis müavini təyin olunmuşdu.

Metbuat.az Unikal.org-a istinadən xəbər verir ki, bir neçə gün öncə yeni vəzifəyə gətirilən T.Mənsimov narazılıq yaradan hərəkət etdiyi üçün tutduğu vəzifədən kənarlaşdırılıb.

Belə ki, polkovnik Prezidentin Təhlükəsizlik Xidmətinin Peşə Hazırlıq İdarəsinə rəis müavini təyin edilib.

