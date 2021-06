Azərbaycanda qızıl və gümüşün SON VƏZİYYƏTİ

Azərbaycanda qızıl və gümüş ucuzlaşıb.

Metbuat.az trend-ə istinadla xəbər verir ki, iyunun 29-da qızılın qiyməti iyunun 25-i ilə müqayisədə 4,998 manat (0,17 faiz) azalaraq 1 unsiya üçün 3 015,9615 manat təşkil edib.

Gümüş 0,103 manat (0,23 faiz) ucuzlaşaraq 1 unsiya üçün 44,1712 manata bərabər olub.

Platinin qiyməti 17,4675 manat (0,93 faiz) azalaraq 1 851,7675 manat, palladiumun qiyməti 30,9315 manat (0,69 faiz) bahalaşaraq 4 540,139 manat təşkil edib.

Bir ay ərzində bir unsiya qızıl 211,1145 manat (6,5 faiz) ucuzlaşıb, gümüş 2,8783 manat (6,1 faiz) ucuzlaşıb, platin 174,828 manat (8,6 faiz) ucuzlaşıb, palladium 153,289 manat (3,3 faiz) ucuzlaşıb.

Bir il ərzində isə bir unsiya qızıl 0,068 manat (0 faiz) bahalaşıb, gümüş 13,7275 manat (45,1 faiz) bahalaşıb, platin 467,3045 manat (33,8 faiz) bahalaşıb, palladium 1 318,9195 manat (40,9 faiz) bahalaşıb. Qeyd edək ki, troy unsiyası 31,1034768 qrama bərabər ölçü vahididir.

