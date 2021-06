Sabiq məmurun qızı Ayseldən ŞOK paylaşım: Cadu ilə... - VİDEO

Bakı Lift İdarəsinin sabiq direktoru Qüdrət Şükürovun qızı, bloger Aysel Şükürova izləyicilərini şoka salacaq paylaşım edib. Belə ki, o, 1.4 milyonuq “Instagram” hesabında cadu ilə məşğul olan şəxsi reklam edib. Qeyd edək ki, Aysel Şükürova Oktay Əhmədovla ailə qurarkən 400 min manatlıq toy edərək uzun müddət gündəmdən düşməmişdi.

