Azərbaycanın Xalq şairi Ramiz Rövşənin yaradıcılığı Oman ədəbiyyat portalında işıqlandırılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Azərbaycan Dövlət Tərcümə Mərkəzindən verilən məlumata görə, Omanın populyar “poetsgate.com” ədəbiyyat portalı “Azərbaycan ədəbiyyatı beynəlxalq virtual aləmdə” layihəsi çərçivəsində Xalq şairinin ərəb dilinə tərcümə edilmiş “Qara paltarlı qadın” şeirinə və şairin yaradıcılığı haqqında məlumata səhifə ayırıb.

Şeirin ərəb dilinə tərcümə müəllifi Fərid Camalovdur.

