Lənkəranda qayınananın gəlini döyməsinin ŞOK SƏBƏBİ: Uşaq pampersi ilə... - VİDEO

Bir müddət öncə sosial şəbəkələrdə geniş müzakirələrə səbəb olan Lənkəranda qayınananın gəlini Rəmziyə Qurbanovanı vəhşicəsinə döyməsi yenidən gündəmə gəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Rəmziyə yenidən "Səni axtarıram" verilişinə müraciət edərək bildirib ki, həmin vaxtı onu yalan danışmağa məcbur ediblər. Veriliş zamanı Rəmziyənin baldızı efirə zəng edib. O, bildirib ki, anası Rəmziyəni səbəbsiz döyməyib:

"Sənə deyilmişdi təndiri yandır. Təndiri nə ilə yandırmışdın? Sənin döyülməyinin səbəbi uşaq pampersi ilə təndir yandırmağın olub. Bəsdir, hər şeyin düzünü danış".

