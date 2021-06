Türkiyədə idman yarışlarına məhdud sayda azarkeşlər buraxılacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Türkiyənin səhiyyə naziri Fəxrəddin Qoca bildirib. Türkiyəli nazir idman müsabiqələrinin yeni mövsümündə azarkeşlərlə keçirilib-keçirilməyəcəyi ilə bağlı suala belə cavab verib:

“Qarşıdakı dövrdə təkcə bu sahə üzrə deyil, bütün sahələrdə məhdudiyyətlərin götürülməsinin tərəfdarıyıq. İdman yarışları üçün də sayları müəyyən edərək azarkeşlərin buraxılacağını indidən demək istəyirəm”.

