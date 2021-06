44 günlük Vətən müharibəsində könüllü olaraq iştirak edənlərdən biri də Nicat Sultanlıdır.

Nicat İkinci Vətən müharibəsi zamanı 9 nəfərlə birgə "KamAZ" markalı avtomobillə minaya düşüb.

17 dəfə əməliyyat olunan, 39 dəfə narkoz qəbul edən Nicat vətən uğrunda mübarizə apardığı üçün qürur duyduğunu deyir.

Qazi bir neçə gün öncə sevdiyi xanımla nikah bağlayıb.

Daha ətraflı Baku TV-nin süjetində:

