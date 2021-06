Tanınmış reper Elşad Xose son paylaşımı ilə hər kəsi çaş-baş salıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, sosial şəbəkə hesabında qəbir daşını paylaşan 41 yaşlı reper təəccüb doğurub.

Belə ki, o, öz şəkli və adı olan məzar daşının fotosunu izləyiciləri ilə bölüşüb.

Həmin fotonu təqdim edirik:

