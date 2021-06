Rusiya Prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov son günlər ölkə sərhədləri yaxınlığında yaranmış gərginliyə münasibət bildirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o "Putin sərhəd pozuntuları ilə bağlı atəş əmri verməyə hazırdırmı?" sualını cavablandırarkən deyib ki, "Bu barədə düşünmək lazım deyil. Amma Prezident ölkənin qorunması üçün hər şey etməyə hazırdır".



Qeyd edək ki, son günlər Rusiyanın su sərhədlərində tez-tez təxribat xarakterli insidentlər yaşanır.

