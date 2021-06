Əfsanəvi futbolçu Dieqo Maradonanın öz əcəli ilə vəfat etmədiyi, öldürüldüyü iddia olunub.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, sözügedən iddia ilə Maradonanın oğlu Dieqiutonun vəkili Mario Baudri çıxış edib.

Onun sözlərinə görə, Maradonanın ölümündə ona nəzarət edən həkimlərin səhlənkarlığı olub.

“Ona tətbiq olunan müalicədən ölə bilərdi. Sadəcə müalicəni davam etdirmədilər, eyni zamanda nəticəni dəyişdirmək üçün heç nə etmədilər”, - deyə M.Baudri bildirib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.