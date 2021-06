Dövlət Gömrük Komitəsinin sədri, gömrük xidməti general-polkovniki Səfər Mehdiyevə daha bir itki üz verib.

Metbuat.az olke.az-a istinadən xəbər verir ki, onun qayınatası Qulu Tarquliyev vəfat edib.

Xatırladaq ki, bundan öncə S.Mehdiyevə ağır itki üz verib. Belə ki, onun bacısı oğlu 41 yaşlı gömrük polkovnik-leytenantı Fərman Əliyev üəktutmasından həyatını itirib.

Ailəli olan Fərman Əliyevin 3 uşağı var idi.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.