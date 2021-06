Gələn ay Qurban bayramı ilə əlaqədar 2 gün iş olmayacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, iyulun 20 və 21-də Qurban bayramı qeyd olunacaq.

Azərbaycan Respublikası Əmək Məcəlləsinə əsasən, qeyd olunan günlər qeyri-iş günləri sayılır.

Qeyd edək ki, iyul ayında şənbə və bazar günləri də daxil olmaqla ümumilikdə 11 gün qeyri-iş günü olacaq.

