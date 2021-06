Gecə bu vəziyyətdə tapıldılar: Ölkəni ayağa qaldıran hadisə

Yunanıstanın Sahil Mühafizə xidməti ölkəyə daxil olmaq istəyən qaçqınlara işgəncə göstərib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyənin Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Məlumata görə, 42 mühacir soyunduralaraq işgəncəyə məruz qalıb. Ardınca onlar Türkiyə tərəfinə qovulub. Qaçqınların sözlərinə görə, onlar ac və susuz saxlanılıb.

Qovulan mühacirələr Türkiyənin Sahil Mühafizə Xidməti tərəfindən xilas edilib. Qaçqınlara qayğı göstərilib. Yunanıstan tərəfinin bu davranışı sosial media istifadəçiləri tərəfindən pislənilib.

