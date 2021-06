Dövlət İmtahan Mərkəzi (DİM) tərəfindən 2021/2022-ci tədris ili üçün orta ixtisas təhsili müəssisələrinə ümumi (9 illik) orta təhsil bazası üçün sənəd qəbulu başa çatıb.

DİM-dən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, ümumilikdə 32215 şagird sənəd verib. Onlardan 31332-si Azərbaycan, 883-ü rus bölməsindən olan şagirdlərdir.

Qeyd edək ki, ümumi (9 illik) orta təhsil bazası üçün sənəd qəbulu iyunun 14-də başlayıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.