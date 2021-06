“LGBT”lərin arxasındakı İNANILMAZ QÜVVƏ: Dünyanı ələ keçirirlər

Son vaxtlar “LGBT” reklamlarının artması dünya mediasında bəzi müzakirələrə yol açıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bir çox şirkət və iri idman klubları “LGBT” bayrağını açaraq dəstək nümayiş etdirir.

Türkiyə mediası yazır ki, bu reklamların arxasında “Stonewall” adıyla tanınan böyük nüfuza sahib təşkilat dayanır. Bəzi dairələr bildirir ki, təşkilatın fəaliyyətinin genişlənməsi dünya üçün təhlükədir. “Stonewall” adını ABŞ-da polisin basqın təşkil etdiyi gecə klubundan götürüb. Təşkilat vaxt ötdükcə böyüyərək qlobal güc mövqeyinə gəlib. Təşkilat hər il şirkətlər haqqında hesabatlar, qiymət indeksləri hazırlayır. Böyük şirkətlər bu siyahıya düşmək üçün böyük mübarizə aparır. Lakin böyük önəm verilən bu siyahıya düşmək üçün “Stonewall”ın tələblərini yerinə yetirmək lazımdır.

“Times” qəzetinin məlumatına görə, “Stonewall” şirkətlərdən “LGBT” işçilərini işə götürməsini tələb edir. Üstəlik cinsiyyət məsələsinin tamamilə aradan götürülməsi tək cinsiyyət modeli üzərindən fəaliyyət göstərilməsi tələb olunur. “Stonewall” dövlətlərə də təzyiq göstərə biləcək gücdədir. Bildirilir ki, Böyük Britaniyada cinsiyyətin müəyyən edilməsi məcburiyyəti var. Buna görə, Şotlandiya hökuməti çox sayda “LGBT” işçisini dövlət qurumlarına işə götürüb. Bununla belə Şotlandiya şirkətləri qiymətləndirmə indeksində üst sıralarda yer ala bilmir. Buna səbəb, “Stonewall” şirkəti Şotlandiya hökumətindən cinsiyyət identifikasiyası barədə qanunu dəyişdirməsini tələb edir. Hökumət isə hələlik bu tələbə müsbət yanaşmayıb.



