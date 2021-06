“Qarabağda hələ də sərhədlərin müəyyənləşdirilməsi, infrastrukturun bərpası ilə bağlı məsələlər qalır. Heç kəs Qarabağ böhranının daha da böyüməsində maraqlı deyil”.

Metbuat.az xəbər verir ki, Rusiya prezidenti Vladimir Putin belə açıqlama verib. O bildirib ki, Rusiya Qarabağ məsələsinin həllində müəyyən rol oynayıb. Putinin sözlərinə görə, Moskva bölgədə münasibətlərin normallaşması üçün əlindən gələni edəcək.

