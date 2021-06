Rusiya prezidenti Vladimir Putin koronavirusa qarşı hansı peyvənddən istifadə etdiyi barədə ilk dəfə açıqlama verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, Sputnik V peyvəndini qəbul etdiyini bilirib. Putin peyvənddən sonra antikor səviyyəsinin ən yüksək dərəcəyə çatdığını ifadə edib. Putin, peyvənd olunduğuna dair görüntülərin niyə yayımlanmadığı sualına isə belə cavab verib:

“Peyvənd olunduğumu demişəmsə demək olmuşam. Ümid edirəm xalq bunu belə anlayıb. Bu səviyyədəki insan kiçik kələklər gəlməz”.

