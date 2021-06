Antalyada Türkiyənin Xarici İşlər naziri Mövlud Çavuşoğlu və rusiyalı həmkarı Sergey Lavrov arasında təkbətək görüş başa çatıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, təkbətək görüşdən sonra nazirlərin geniş tərkibdə toplantısı başlayıb.

Qeyd edək ki, görüşdən əvvəl nazirlər mətbuat qarşısına çıxıb. Bu zaman hər iki nazirin yüksək əhval-ruhiyyədə olduğu diqqət çəkib.

