İran prezidenti Həsən Ruhani nüvə sazişinin dərhal həyata keçirilməsi üçün amerikalı həmkarı Co Baydenə çağırış edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Ruhaninin sözlərinə görə, Bayden sazişin şərtlərinin yerinə yetirilməsini yubadarsa onu seçən amerika xalqının səslərinə xəyanət etmiş olacaq. “Çünki xalq buna əsasən ona səs verdi. O da sanksiyaları ləğv etmək səhv işləri kompensasiya etmək üçün gəldi” - deyə Ruhani bildirib.

