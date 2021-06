Azərbaycan və digər ölkələrdə təbii qazın tarifləri - Müqayisə

Tarif (Qiymət) Şurasının bu gün keçirilən növbəti iclasında təbii qazın qiymətlərinə dəyişiklik edilib.

Metbuat.az trend-ə istinadən təbii qazın Azərbaycanda və bəzi ölkələrdəki müqayisəli qiymətlərini təqdim edir.

1 kub metr təbii qazın tarifi əhali üzrə Azərbaycanda yuxarı hədd 20 qəpik:

Gürcüstanda 29,5 qəpik,

Belarusda 34,2 qəpik,

Rusiyada 16,5 qəpik.

1 kub metr təbii qazın tarifi qeyri-əhali abonenti üzrə Azərbaycanda yuxarı hədd 20 qəpik:

Türkiyədə 49 qəpik,

Ukraynada 26 qəpik,

Belarusda 78,2 qəpik,

Rusiyada 18,2 qəpik.

Bəzi paytaxt şəhərlərlə müqayisə etdikdə, 2020-ci ildə 1 kub metr təbii qazın tarifi əhali abonenti üzrə:

Ankarada (Türkiyə) 32 qəpik,

Kiyevdə (Ukrayna) 32,6 qəpik.

2021-ci ildə 1 kub metr təbii qazın tarifi əhali abonenti üzrə:

Ankarada 32,9-41,6 qəpik,

Kiyevdə 54,8 qəpik.

