Rusiya prezidenti Valdimir Putinin canlı yayımlanan “Birbaşa xətt” proqramı kiber hücuma məruz qalıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə proqramın aparıcısı Yekatirina Berezovskaya açıqlama verib. “Biraz əvvəl əlaqə zamanı ortaya çıxan problem əbəs yerə yaşanmadı. Sistemimizə güclü kiber hücum var” - deyə aparıcı bildirib.

Kremlin sözçüsü Dmitri Peskov bildirib ki, hücumun mənbəyi hələlik məlum deyil.

