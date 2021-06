Rusiya prezidentlər Rəcəb Tayyib Ərdoğanın və İlham Əliyevin 3+3 formatda regionun inkişafına yardım mexanizmi yaratmaq təklifini dəstəkləyir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu sözləri Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov türkiyəli həmkarı Mövlud Çavuşoğlu ilə danışıqların yekunlarına dair mətbuat konfransında bildirib.

"Üç Zaqafqaziya ölkəsi və üç qonşu - Rusiya, Türkiyə və İran. Bu gün biz bu barədə danışdıq və ilkin dövr üçün yaxşı planlar var”, - Lavrov qeyd edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.