Ona efirdə evlilik təklifi edən XTQ giziri ilə nişanlanan əməkdar artist Nigar Şabanovadan xəbər var.

Metbuat.az sherg.az-a istinadən xəbər verir ki, o nişanlısı ilə fotosunu paylaşıb. Lakin sənətçi məxfiliyi nəzərə alaraq hərbçi nişanlısının üzünü gizlədib.

