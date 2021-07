Avropa Birliyinin koronavirus sertifikatı barədə sənədi qüvvəyə minib.

Metbuat.az xəbər verir ki, sənəd səyahətləri asanlaşdırmaq üçün nəzərdə tutulub. Bildirilir ki, Avropa Birliyinə üzv olan ölkələrdə sərnişinlər sərhədi keçmək üçün nəqliyyat vasitəsinə minmədən əvvəl peyvənd sertifikatını təqdim etməlidir.

Sertifikat həm kağız həm onlayn formasında təqdim oluna bilər.

