"Əgər Delta ştammı Azərbaycana gələrsə, hər bir vətəndaş ehtiyatlı olmalıdır".

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu ARB24-ün "Gündəm” verilişinə açıqlamasında həkim Vüqar Cavadzadə deyib.

"Bu günə kimi koronavirusa qarşı hansı profilaktik tədbirlər aparılıbsa, eyni profilaktik tədbirlər görülməlidir. Əgər bu ştamm ölkəmizə gəlib çatarsa, gündəlik yoluxmaların sayında əhəmiyyətli dərəcədə rəqəmlər meydana çıxarsa, Operativ Qərargah nisbətən sərtələşdirmələrə gedə bilər", - deyə həkim əlavə edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.