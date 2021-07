Türkiyədə “Ciftlik bankı”nın qurucusu “Tosuncuk” ləqəbli Məhmət Aydın təslim olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, o Braziliyanın San-Paulu şəhərində təslim olub. O Türkiyəyə göndəriləcək. Qeyd edək ki, Məhmət Aydının bank vasitəsilə minlərlə insanı aldatdığı bildirilir. O, xaricə qaçmışdı. Məhmət Aydın beynəlxalq axtarışa verilmişdi.

