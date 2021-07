Novxanıda sürücüyə qarşı yersiz hərəkət edən yol polisi CƏZALANDIRILDI

Ötən günlərdə Novxanı qəsəbəsində yol polisinin sürücüdən rüşvət alması iddiası ilə bağlı yayılan görüntülər barədə aparılan araşdırma yekunlaşıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə oxu.az-ın sorğusuna cavab olaraq Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin şöbə rəisi, polis polkovnik-leytenantı Namidan Piriyev məlumat verib.

O bildirib ki, yayılan video ilə yol polisi əməkdaşının rüşvət aldığına dair iddialar öz təsdiqini tapmayıb:

“Həmin polis əməkdaşının rüşvət alması faktı təsdiqlənməyib. Yol patrul xidmətinin əməkdaşı xidməti vəzifəsini yerinə yetirən zaman sürücü ilə lüzumsuz danışıqlara və yersiz hərəkətlərə yol verdiyinə görə, intizam qaydası ilə cəzalandırılıb”.

