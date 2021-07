Barselona klubunun futbolçusu Lionel Messinin müqaviləsi başa çatıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, o artıq azad futbolçudur. Yerli mənbələrin iddiasına görə, Messi klubla 5 illik müqavilə barədə razılığa gəlib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.