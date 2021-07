Uşaqlara COVID-19 peyvəndinin tətbiqi vacibdir? - VİDEO

“Uşaqların koronaya qarşı peyvəndlənməsi zəruri deyil”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu “ARB 24”ün “Gündəm” verilişinə açıqlamasında həkim Vüqar Cavadzadə deyib.

O bildirib ki, COVID-19-a qarşı vaksinlərin uşaqlara tətbiqi klinik təcrübədən keçməyib:

“Bu sahədə hər hansı elmi tədqiqat aparılmayıb və yaxın nəticələr öyrənilməyib. Buna görə, peyvəndin uşaqlar arasında tətbiq edilməsi hazırda qənaətbəxş deyil. Həmçinin uşaqlar arasında yoluxma azlıq təşkil edir və klinik əlamətlər yüngül keçir, ölüm halları isə həddindən artıq aşağıdır. Bunun üçün vaksinasiyanın uşaqlar arasında aparılması epidemik zərurət tələb etmir”.

